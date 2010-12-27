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Спас на Крови в Петербурге ждет реставрация
Сегодня, 0:50
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Sheker
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Спас на Крови в Петербурге ждет реставрация

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Для реставрации храма Спаса на Крови объявлены два конкурса

Одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга - храм Спаса-на-Крови - ждет масштабная реставрация.  Храм отреставрируют за 78 млн рублей. Сейчас проходит конкурс на подрядчика. На ремонт несущих конструкций выделяется 210 дней.   

Первая часть работ в храме Спаса на Крови должна будет включить в себя реставрацию несущих металлических конструкций здания собора. Стоимость этого этапа работ составляет 38, 4 млн рублей, 6,5 млн - из внебюджетных средств. Вторая часть работ - это обновление центральной главы здания. Реставрация главки, шатра, открытия кокошников, малых главок, куполов и кровли, а также водосточной системы оценили в 39, 4 млн рублей.

 
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Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей

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