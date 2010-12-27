Спас на Крови в Петербурге ждет реставрация

Для реставрации храма Спаса на Крови объявлены два конкурса

Одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга - храм Спаса-на-Крови - ждет масштабная реставрация. Храм отреставрируют за 78 млн рублей. Сейчас проходит конкурс на подрядчика. На ремонт несущих конструкций выделяется 210 дней.

Первая часть работ в храме Спаса на Крови должна будет включить в себя реставрацию несущих металлических конструкций здания собора. Стоимость этого этапа работ составляет 38, 4 млн рублей, 6,5 млн - из внебюджетных средств. Вторая часть работ - это обновление центральной главы здания. Реставрация главки, шатра, открытия кокошников, малых главок, куполов и кровли, а также водосточной системы оценили в 39, 4 млн рублей.