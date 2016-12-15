Совместная выпивка закончилась грабежом и изнасилованием

Знакомый пригласил женщину в гости и изнасиловал

На съемной квартире в Купчино совместное застолье окончилось ограблением и изнасилованием. Накануне вечером, в понедельник, 3 июля 2017 года, в полицию пришла молодая женщина и рассказала, что над ней надругался знакомый.

К мужчине, приятелю из Беларуси, женщина пришла в гости. Знакомые выпили какое-то количество алкоголя, после чего мужчина внезапно потерял адекватность, напал на подругу, изнасиловал ее, а затем отобрал мобильник.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители отправились с ней в квартиру, где было совершено преступление, и задержали там предполагаемого преступника.

Видео: архив