Советник губернатора Петербурга неделю не выходит из комы после аварии на Миллионной

Президент федерации баскетбола Петербурга, советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик находится в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. После аварии, в которой мужчину сбила машина, врачи диагностировали у пациента перелом основания черепа.
Бурчик после аварии так и не пришел в себя. Как рассказал по телефону вице-президент федерации Валерий Диев "Фонтанке", пострадавший находится в коме. Врачи отмечают, что дальнейшее развитие событий зависит от организма пациента.
Ранее Piter.tv сообщал, что советника губернатора Петербурга сбила машина в центре города. Автомобиль наехал на президента федерации баскетбола Петербурга недалеко от здания комитета по спорту на Миллионной улице.