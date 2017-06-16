Советник губернатора Петербурга неделю не выходит из комы после аварии на Миллионной

Советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик уже неделю не выходит из комы после того, как на Миллионной улице его сбил автомобиль.

Президент федерации баскетбола Петербурга, советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик находится в клинике военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. После аварии, в которой мужчину сбила машина, врачи диагностировали у пациента перелом основания черепа.

Бурчик после аварии так и не пришел в себя. Как рассказал по телефону вице-президент федерации Валерий Диев "Фонтанке", пострадавший находится в коме. Врачи отмечают, что дальнейшее развитие событий зависит от организма пациента.

Ранее Piter.tv сообщал, что советника губернатора Петербурга сбила машина в центре города. Автомобиль наехал на президента федерации баскетбола Петербурга недалеко от здания комитета по спорту на Миллионной улице.