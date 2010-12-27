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Советника губернатора Петербурга сбила машина в центре города
Сегодня, 13:21
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mari_dolbish
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Советника губернатора Петербурга сбила машина в центре города

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По предварительным данным, Алексей Бурчик находится в тяжелом состоянии.

Советника губернатора Петербурга по спорту Алексея Бурчика сбил автомобиль в центре Северной столицы. ДТП случилось около 15:30 у дома №16 по Миллионной улице, где расположено здание комитета по спорту.

Бурчика госпитализировали в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. Сообщается, что у него выявлена травма головы. По предварительным данным, состояние советника оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

Алексей Бурчик, глава Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, является Мастером спорта России международного класса. Советником губернатора Петербурга он стал в 2014 году.

Фото: gov.spb.ru

Теги: дтп , сбила машина
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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