Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов

Ксения Собчак выступила против нищебродов, мешающих отдыхать богатым

Известная российская телеведущая, светская львица Ксения Собчак заявила, что в Монако необходимо ввести специальный туристический налог, который позволили бы избежать наплыва в страну туристов с низким уровнем дохода. По ее словам, нужно сделать так же, как и в азиатском королевстве Бутан, где на данный момент и отдыхает девушка.

«Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге — чисто и пока очень-очень красиво. <…> Надо такой закон подсказать принцу Альберу, а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не суёт», — написала Собчак.



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Instagram: xenia_sobchak