Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов
Сегодня, 0:35
0
Sheker
50

Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов

0
 
 

Ксения Собчак выступила против нищебродов, мешающих отдыхать богатым

 Известная российская телеведущая, светская львица Ксения Собчак заявила, что в Монако необходимо ввести специальный туристический налог, который позволили бы избежать наплыва в страну туристов с низким уровнем дохода. По ее словам, нужно сделать так же, как и в азиатском королевстве Бутан, где на данный момент и отдыхает девушка.   

«Что отрезает сразу кэмпинги и кучи китайцев. В итоге — чисто и пока очень-очень красиво. <…> Надо такой закон подсказать принцу Альберу, а то в Монако в августе фотографирующих "бохатую жизнь" стало столько, что "бохатая жизнь" в Монако раньше конца сентября и носа теперь не суёт», — написала Собчак.    

 

 

 


Фото:
Instagram: xenia_sobchak

Теги:
Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5