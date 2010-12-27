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По данным Смольного, 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС
Сегодня, 16:28
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TretyakovaS
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По данным Смольного, 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС

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0% петербургских продавцов пива не подключились к единой системе учета алкогольной продукции. Об этом заявила заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства Лидия Громова в ходе выступления перед Законодательным собранием 5 июня.

По словам Лидии Громовой, сейчас декларации о своей деятельности подают 7486 продавцов пивных напитков, из них 6359 организаций и 1127 индивидуальных предпринимателей. И только 60% задекларировали свою деятельность.

Изменения в законе, предписывающие продавцам пива и других видов алкоголя отчитываться о закупках через ЕГАИС вступили в действие еще с апреля 2016 года. Цель нововведения - добиться прозрачности рынка и бороться с контрафактом. Тем, кто не предоставляет данные в единую систему, грозит штраф в 10 – 15 тысяч рублей для должностных лиц и 150 – 200 тысяч – для юридических.

 

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Категории: Новости СПб

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