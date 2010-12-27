По данным Смольного, 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС

По словам Лидии Громовой, сейчас декларации о своей деятельности подают 7486 продавцов пивных напитков, из них 6359 организаций и 1127 индивидуальных предпринимателей. И только 60% задекларировали свою деятельность.

Изменения в законе, предписывающие продавцам пива и других видов алкоголя отчитываться о закупках через ЕГАИС