Смертельное ДТП в Сургуте.

6 мая около 01:50 на проспекте Ленина, по дороге к корпусу СурГУ, работал Камаз, вычищая дороги от песка и пыли после зимы. В этот момент две автомашины, которые двигались на большой скорости, подлетели к уборочной технике сзади. Водитель автомашины Хендай i30, потеряв на скорости управление, подлетев на неровности асфальта, на полном ходу врезался в бок Камаза. Водитель и пассажир ,т.к. не были пристёгнуты, вылетели из салона авто и погибли от травм не совместимых с жизнью. В иномарке сработали все подушки безопасности и шторки, но они не смогли уберечь парней от смерти.