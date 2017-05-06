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Каналы Клуб хороших водителей
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korovaev
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Смертельное ДТП в Сургуте.

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6 мая около 01:50 на проспекте Ленина, по дороге к корпусу СурГУ, работал Камаз, вычищая дороги от песка и пыли после зимы. В этот момент две автомашины, которые двигались на большой скорости, подлетели к уборочной технике сзади. Водитель автомашины Хендай i30, потеряв на скорости управление, подлетев на неровности асфальта, на полном ходу врезался в бок Камаза. Водитель и пассажир ,т.к. не были пристёгнуты, вылетели из салона авто и погибли от травм не совместимых с жизнью. В иномарке сработали все подушки безопасности и шторки, но они не смогли уберечь парней от смерти. 

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Категории: Клуб хороших водителей

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