В Новосибирске сильный пожар уничтожил гостиницу

Пожар начался в бане, находившейся рядом с гостиницей, затем огонь перекинулся на крышу главного корпуса

2 мая сильный пожар охватил частную гостиницу в Октябрьском районе Новосибирска. Огонь полностью охватил гостиничный комплекс. По информации сообщества «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» ВКонтакте, горят все 3 этажа здания.

«На место происшествия также едут сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность на дороге рядом с комплексом», – говорится в сообщении АСТ-54.

Постояльцев и посетителей удалось своевременно эвакуировать. Пострадавших нет. Предположительно, пожар начался в бане, а после огонь перекинулся на здание гостиницы.

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Вконтакте: «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»