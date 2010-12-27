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В Новосибирске сильный пожар уничтожил гостиницу
Сегодня, 21:58
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Sheker
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В Новосибирске сильный пожар уничтожил гостиницу

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Пожар начался в бане, находившейся рядом с гостиницей, затем огонь перекинулся на крышу главного корпуса

2 мая сильный пожар охватил частную гостиницу в Октябрьском районе Новосибирска. Огонь полностью охватил гостиничный комплекс. По информации сообщества «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» ВКонтакте, горят все 3 этажа здания.

«На место происшествия также едут сотрудники ГИБДД, чтобы обеспечить безопасность на дороге рядом с комплексом», – говорится в сообщении АСТ-54.

Постояльцев и посетителей удалось своевременно эвакуировать. Пострадавших нет. Предположительно, пожар начался в бане, а после огонь перекинулся на здание гостиницы. 
 
 
Фото:
Вконтакте: «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Теги: новосибирск , пожар
Категории: Новости России Лента новостей

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