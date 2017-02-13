Школьница в Приморском районе отравилась таблетками

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Накануне вечером, в воскресенье, 12 февраля, около десяти часов в Пятую детскую горбольницу привезли 13-летнюю школьницу с признаками острого медикаментозного отравления. Как выяснили медики, девочка отравилась найденными в домашней аптечке таблетками.

Врачи диагностировали у школьницы медикаментозное отравление. Ее состояние медики оценили как средней степени тяжести. Отмечается, что жизни девочки ничто не угрожает.

О причинах отравления не сообщается; однако не исключено, что существенную роль в произошедшем мог сыграть день недели – последний выходной перед началом очередной учебной недели.

Видео: из архива