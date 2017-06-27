Shell обвинили в пропаганде агрессивного вождения

Журналисты разглядели в промо-акции от нефтяной компании Shell рекламу опасного вождения и нарушения правил дорожного движения.

Рекламная игра для социальных сетей "Не забудьте заехать в сервис!" от компании Shell Russia вызвала недовольство у бизнес-СМИ. Портал Delovoe.tv разглядел в действиях пиарщиков нефтяной компании пропаганду агрессивного поведения на дороге. Речь идет о посте с игрой, который появился в сообществе Shell Russia в социальной сети "ВКонтакте" 21 июня. Подписчики должны были просмотреть видео с анимированной машиной, несущейся по загруженной трассе и остановить его на паузе в нужном месте. При этом сам автомобиль постоянно совершал сомнительные действия: перестроения и "игру в шашечки".

Канал Delovoe.TV подсчитал, что "жертвами" такой пропаганды стали 800 000 россиян: именно столько просмотров получило данное видео. Отметим, что представители Shell Russia пока что не комментируют критическое сообщение.

Видео: Shell Russia, ВКонтакте