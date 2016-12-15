Шаттлы в последний день Кубка конфедераций перевезли 47 тысяч зрителей

Сорок семь тысяч болельщиков в день финальной игры Кубка конфедераций 2017 бесплатные автобусы перевезли к арене «Санкт-Петербург» и обратно.

Как сообщает "Фонтанка", 2 июля, в воскресенье, 47 тысяч зрителей финального матча Кубка конфедераций 2017 бесплатные автобусы привезли к арене "Санкт-Петербург" и обратно.



В "Пассажиравтотрансе" рассказали, что в дни футбольных матчей шаттлами воспользовались 137 тысяч петербуржцев и гостей города, большинство из которых приехали посмотреть финальную игру. Противостояние между Германией и Чили проходило при аншлаге на трибунах — стадион заполнили более 57 тысяч фанатов, большинство из них добирались на шаттлах. Последний автобус от Крестовского острова отправился около половины третьего в ночь на понедельник.



Стоит напомнить, что Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля. Северная столица приняла четыре матча, по результатам которых выиграла Германия.



Видео: https://vk.com/fifaworldcup