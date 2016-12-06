Сергей Шнуров прокомментировал свое появление на "Версус-баттле"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров появится на "Версус-баттле". Такой вывод сделали подписчики его в соц-сети Instagram, где исполнитель выложил фотографию с основателем "Версуса" Александром Тимарцевым, известным в народе как Ресторатор.

Весьма загадочная публикация появилась в инстаграме лидера группы "Ленинград" 21 июня. На фотографии Сергей Шнуров стоит рядом с основателем проекта "Версус-баттл" Александром Тимарцевым (Ресторатором). " Сенсация. Интрига. Батл будет бомба. МС Шнур. Пошумим" - подписал свою фотографию исполнитель.







Подписчики были приятно шокированы этой публикацией и принялись массово ставить "лайки".



На презентации книги "Ленинград. Невероятная и правдивая история группы", которая прошла в информационном агентстве ТАСС 22 июня, канал Piter.tv поинтересовался у исполнителя насчет предстоящего баттла, однако Сергей Шнуров карты раскрывать не стал.



"На то она и интрига, уже завтра вы все узнаете" - прокомментировал лидер "Ленинграда".



Фото: https://www.instagram.com/shnurovs/



