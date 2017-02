Сергей Лазарев восхищен воронежской публикой

Популярный исполнитель Сергей Лазарев выразил благодарность воронежской публике в Instagram

19 февраля в Воронеже прошел концерт Сергея Лазарева. 1500 поклонников заполнили зал в Event-Hall, чтобы еще раз посмотреть шоу «The Best». В ходе концерта на сцене менялись костюмы, декорации и спецэффекты. Во время исполнения песни «Биение сердца» поклонники включили фонарики на своих телефонах и качали экранами в такт музыке. Сергея Лазарева так тронуло такое активное участия публики, что он поделился этим моментом в Instagram.

«Воронеж!!!!! Нет слов!!! Спасибо!!!!», - пишет исполнитель на своей странице в Instagram.

Сергей Лазарев назвал воронежцев, пришедших на концерт, «невероятными» и пообещал приехать снова. Сами поклонники тоже активно отписывались в социальных сетях о своих впечатлениях от концерта.

«Спасибо за вагон позитива перед рабочей неделей! Шоу было просто фантастическим», - делятся поклонники артиста на своих страницах.

Сергей Лазарев признался, что включил в программу несколько композиций, которые не исполнял в прошлом году, в том числе хит You Are The Only One, который принес артисту 3 место на конкурсе «Евровидение» в 2016-м.

Видео:

Instagram:lazarevsergey