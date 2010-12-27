Сенатор от Петербурга выступил против налога на малодетность

Нет никаких сомнений, что государство должно поддерживать многодетные семьи, но при этом недопустима какая-либо дискриминация для бездетных пар, а тем более семей с одним или двумя детьми. Даже озвучивание подобной идеи наносит вред любой концепции по улучшению демографической ситуации в стране, уверен сенатор.

Государственные меры поддержки уже работают и эффективно себя зарекомендовали, говорит Андрей Кутепов. В то же время для того, чтобы в России рождалось больше детей, недостаточно одной лишь материальной поддержки.

Для повышения статуса многодетных семей ведется работа сразу по нескольким направлениям. На данный момент успешно реализуется сразу несколько программ, направленных на помощь многодетным семьям – продлена выплата материнского капитала, предпринимаются меры по улучшению жилищных условий и обеспечению бесплатными участками земли. Важно продолжить решать вопрос с доступными местами в детских садах, развивать и обеспечивать новые адресные социальные гарантии.

В то же время необходима планомерная поддержка семейных ценностей. Многодетная семья должна стать не чем-то исключительным, а нормой. Идеи же о различных налогах на бездетных и малодетных надо раз и навсегда оставить в прошлом, считает Андрей Кутепов.