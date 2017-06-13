На Васильевском острове прорвало теплотрассу. Местные жители остались без горячей воды

Перед домом 56 по 7-й линии Васильевского острова образовалась яма в результате прорыва теплотрассы. Авария не была устранена в указанный срок проведения ремонта. Местные жители остались без горячей воды.

В результате прорыва теплотрассы перед домом 56 по 7-й линии Васильевского острова образовалась огромная яма.



По словам местных жителей, ремонт здесь планировался с 28 мая по 12 июня.



29 мая произошел прорыв теплотрассы, в результате чего вымылся грунт и провалился асфальт.



До окончания указанного срока проведения работ аварию так и не устранили, а жители дома остались без горячей воды.