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Рабочие потушили возгорание на стройке метро на Туристской до приезда пожарных
Сегодня, 12:01
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Asyaromanenkova
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Рабочие потушили возгорание на стройке метро на Туристской до приезда пожарных

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Утром в четверг, 29 июня, на стройке станции "Туристская" возник пожар. Огонь во временной постройке рабочие смогли самостоятельно потушить до приезда спасателей.

Жители домов на Туристской улице утром в четверг, 29 июня, заметили пожар на стройке будущей станции метро Невско-Василеостровской линии. Около 09.22 об инциденте сообщили в МЧС. Так как огонь охватил важный объект на место выехало сразу несколько машин спасателей. Уже в 09.25 у дома 20 на указанной улице были первые специалисты.

Рабочие потушили возгорание на стройке метро на Туристской до приезда пожарных

Правда помощь в тушении пожара не понадобилась. Как рассказали рабочие стройки прибывшим сотрудникам МЧС, огонь распространялся по обшивке временной постройки над будущей станцией. Строители своими силами справились с возгоранием.

Рабочие потушили возгорание на стройке метро на Туристской до приезда пожарных

В результате ЧП пострадало два квадратных метра обшивки. О причинах возгорания пока ничего не известно.

Рабочие потушили возгорание на стройке метро на Туристской до приезда пожарных

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: метро спб , мсч спб , новости спб , пожар , происшествия спб
Категории: Происшествия

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