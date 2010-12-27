Рабочие потушили возгорание на стройке метро на Туристской до приезда пожарных

Утром в четверг, 29 июня, на стройке станции "Туристская" возник пожар. Огонь во временной постройке рабочие смогли самостоятельно потушить до приезда спасателей.

Жители домов на Туристской улице утром в четверг, 29 июня, заметили пожар на стройке будущей станции метро Невско-Василеостровской линии. Около 09.22 об инциденте сообщили в МЧС. Так как огонь охватил важный объект на место выехало сразу несколько машин спасателей. Уже в 09.25 у дома 20 на указанной улице были первые специалисты.

Правда помощь в тушении пожара не понадобилась. Как рассказали рабочие стройки прибывшим сотрудникам МЧС, огонь распространялся по обшивке временной постройки над будущей станцией. Строители своими силами справились с возгоранием.

В результате ЧП пострадало два квадратных метра обшивки. О причинах возгорания пока ничего не известно.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург