Проект расширения Петрозаводского шоссе будет сделан до конца года

В Петербурге проект расширения Петрозаводского шоссе создадут до конца года.

Колпино, Понтонному и Металлострою пообещали новые дороги. Вдасти Петербурга уверяют, что проекты трасс будут сделаны до конца года.

На заседении, которое состоялось 22 июня приняли решение о планах по улучшению транспортной ситуации на границе Невского и Колпинского районов. Проектирование первого этапа реконструкции Петрозаводского шоссе планируется завершить до конца года. Кроме того, осенью такую же работу начнут на Советского проспекта.

Советский проспект и продолжающее его Петрозаводское шоссе а настоящее время единственная магистраль, которая соединяет поселки Металлострой, Понтонный и Саперный с городом. Стоит отметить, что здесь всего по одной полосе движения в каждую сторону, а за пределами дороги ведется жилая застройка. В связи с этим осенью начнется разработка проектной документации по реконструкции Советского проспекта. До конца года планируется закончить проектирование реконструкции Петрозаводского шоссе с устройством четырёх-шести полос движения на участке 8,25 км.

Вместе с этим такая же работа осуществляется по Рыбацкому проспекту от проспекта Обуховской Обороны до дома № 27.