Президент Татарстана принял участие в Mannequin challenge

Рустам Минниханов принял участие в популярном флешмобе Mannequin challenge (Манекен Челлендж)

Видео появилось на страничке президента РТ в социальной сети. На записи запечатлен момент, когда Минниханов делает, ставший уже известным, снимок Площади Свободы утром в 6.22 из здания Кабмина РТ.

Видео: https://vk.com/rnm