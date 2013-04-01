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Президент Татарстана принял участие в Mannequin challenge

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Рустам Минниханов принял участие в популярном флешмобе Mannequin challenge (Манекен Челлендж)

Видео появилось на страничке президента РТ в социальной сети. На записи запечатлен момент, когда Минниханов делает, ставший уже известным, снимок Площади Свободы утром в 6.22 из здания Кабмина РТ.

Видео: https://vk.com/rnm 

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Категории: Смешное Видео

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