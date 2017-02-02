Позор Бритни Спирс: на концерте певица нечаянно обнажила грудь

Бритни Спирс надела на концерт развратное платье и поплатилась за это. Она пела и танцевала с голой грудью около минуты.

Прошедший концерт Бритни Спирс закончился скандалом. Новое шоу певицы-блондинки оказалось уж слишком эротичным и закончилось небольшим позором. В социальных сетях появились сотни видео, на которых можно увидеть чуть больше женского тела, чем нужно. Дело в том, что на одной из песен Бритни вышла на сцену в откровенном зеленом платье с огромным декольте. Уже через несколько секунд левая грудь Спирс покинула свою "чашечку" и частично выпала наружу. Однако красотка не заметила этого ЧП и продолжила лихо танцевать с группой поддержки. От этого ситуация только усугубилась, на радость фанатам Спирс.

Лишь через полторы минуты можно заметить, как Бритни пугается и хватается за брительку платья. Впрочем, в дальнейшем, в ходе всего концерта это не помешало поп-диве выходить на сцену в еще более смелых нарядах. А сам инцидент с "выскользнувшей грудью" уже стал хитом социальных сетей. Заметим, что похожие видео, снятые более крупным планом, можно найти в Instagram по хештегу #britneyspears. Сама же певица не комментирует шумиху вокруг ее небольшого позора.

Видео: Instagram wkbtch