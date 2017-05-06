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Опубликовано видео с места смертельной аварии на Щелковском шоссе в Москве

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При столкновении автомобилей "БМВ" и "Фольсваген" на Щелковском шоссе погиб водитель "Фольсвагена"

Жуткая авария произошла накануне, 5 мая, в районе дома №86 на Щелковском шоссе.

Вечером 5 мая, по невыясненным на данный момент обстоятельствам, на загруженной дороге столкнулись две иномарки: "БМВ Х5" и "Фольсваген Пассат". От мощного удара "Фольсваген" сильно искорежило. Водителя, который погиб на месте, извлекали из деформированного автомобиля спасатели. Водитель "БМВ" получил травмы различной степени тяжести.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Piter.TV опубликовал видео смертельного столкновения легковой иномарки с уборочной техникой в Сургуте. Двое молодых людей скончались на месте аварии.

Видео: YouTube/ Телеканал 360

 

Теги: авария , видео , жесть , москва , очевидцы , смертельное дтп
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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