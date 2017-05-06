Жуткое видео из Сургута: Появилось видео момента смертельного столкновения автомобиля с уборочной техникой

В аварии погибли два молодых парня, 21 и 19 лет

Жуткая авария произошла сегодня ночью, 6 мая, на Университетской улице в Сургуте.

Около 2х часов ночи автомобиль "Хендай" под управлением 21-летнего водителя на огромной скорости влетел в дорожный КАМАЗ, который осуществлял уборку улиц. В результате аварии погиб водитель иномарки и его 19-летний пассажир.

В сети появилось жуткое видео с моментом столкновения легковой иномарки и уборочной техники. На опубликованных кадрах видно, что КАМАЗ попытался сделать разворот. В момент выезда на проезжую часть в него на запредельно высокой скорости влетела иномарка. От удара легковушку закрутило и отбросило на несколько метров.

Сообщается, что в автомобиле сработали подушки безопасности, но это не спасло молодых людей от гибели. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности и вылетели после удара из автомобиля. Скорость автомобиля значительно превосходила допустимую.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: YouTube/Юрий Гуляев