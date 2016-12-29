Появилось видео с места ДТП со "скорой помощью" в Макаровском районе Сахалина, в котором погибли 5 человек

Жуткая авария произошла сегодня утром, 11 января, с участием двух грузовиков и кареты "скорой помощи"

Жуткая авария, унесшая жизни 5 человек, произошла сегодня утром, 11 января, на 207 километре трассы Южно-Сахалинск - Оха в районе села Поречье Макаровского района Сахалинской области.

МВД Сахалина сообщает подробности этой страшной аварии. По предварительным данным, водитель большегруза врезался в впередиедущий грузовик в попутном направлении в темноте с неисправными задними световыми приборами. От удара грузовик вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с машиной "скорой помощи". От мощнейшего удара "скорая помощь" вылетела на левую обочину и моментально загорелась. Автомобиль выгорел полностью в считанные минуты.

В медицинском автомобиле находились 5 человек - водитель, медсестра, двое пациентов, один из них инвалид - колясочник, и родственница одного из больных. Чудом осталась жива только медсестра. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Погиб и водитель грузовика, который столкнулся со "скорой помощью". Водитель второго грузовика так же получил травмы.

Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту этой аварии. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Видео: Instagram/dpskontrol_125rus