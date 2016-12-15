Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 15:45
0
TretyakovaS
115
Код вставки плеера

Появилось видео последствий урагана в Нижегородской области

0
 
 

В сети появилось видео последствий неожиданного и разрушительного урагана, накрывшего Нижегородскую область 1 июля.

Жителям Нижегородской области удалось запечатлеть видео последствий урагана.

На кадрах видны поваленные деревья, разбитые машины и пострадавшие линии электропередач.

Больше всего от стихии досталось жителям поселка Кулебак. Ливень и ураганный ветер продолжались всего 20 минут, но причинили немалый ущерб.

Горслужбы Кулебак проводили необходимые восстановительные работы.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0nuWEA5PQek

Теги: видео ураган нижегородская область , появилось видео , происшествия , ураган в кулебаке
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5