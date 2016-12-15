Появилось видео последствий урагана в Нижегородской области

В сети появилось видео последствий неожиданного и разрушительного урагана, накрывшего Нижегородскую область 1 июля.

Жителям Нижегородской области удалось запечатлеть видео последствий урагана.



На кадрах видны поваленные деревья, разбитые машины и пострадавшие линии электропередач.



Больше всего от стихии досталось жителям поселка Кулебак. Ливень и ураганный ветер продолжались всего 20 минут, но причинили немалый ущерб.



Горслужбы Кулебак проводили необходимые восстановительные работы.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0nuWEA5PQek