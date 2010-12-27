После вопроса Путину на школьника «свалился» золотой айфон и слава

Школьник, задавший вопрос о коррупции Путину, получит золотой телефон с изображением президента

Во время “Прямой линии” с Владимиром Путиным Данила Прилепа из Нефтеюганска задал главе страны смелый вопрос. Руководство Caviar признало его серьезным и наградило молодого россиянина золотым телефоном. Накануне Прямой Линии Caviar объявили о своем намерении — отметить автора самого важного и интересного вопроса подарком — iPhone 7 президентской серии, с портретом Владимира Путина, изображением его подписи и названиями столиц субъектов РФ на корпусе из композитного черного оникса.

"Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте марки.

Владимир Путин уделил своему юному собеседнику много времени и заявил, что сейчас жалоб на коррупцию стало меньше, чем в предыдущие годы, а также обещал проконтролировать вопросы получения жилья сотрудниками МВД, потому что это процесс продвигается медленными темпами.

Напомним, «прямая линия» с Путиным состоялась 15 июня: президент около четырех часов общался с россиянами. За это время он успел ответить на 70 вопросов.

Фото: сайт компания Caviar