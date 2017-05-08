После обрушения школы в Мурино возбуждено уголовное дело

Накануне в строящемся здании школы рухнула крыша спортзала, погиб человек

По факту вчерашнего происшествия в Мурино возбуждено уголовное дело. Напомним, накануне, в воскресенье, 7 мая 2017 года, в одном из корпусов недостроенного здания средней школы в Мурино Всеволожского района рухнула крыша спортзала. Погиб один человек – рабочий, который уснул в "ГАЗели" и не слышал сигналов к эвакуации.

Известно, что здание школы должны были сдать еще до начала нового учебного года, и уже в сентябре новая школа должна была принять учеников. Накануне представители компании-застройщика назвали в качестве одной из версий происшествия ошибку проектирования.

ЧП произошло около часу дня в между третьим и четвертым корпусом дома № 7 в жилом комплексе "Новое Мурино". Погибшему рабочему было 55 лет. Как сообщали свидетели происшествия, крыша спортзала начала сильно качаться примерно за десять минут до обрушения, поэтому почти все рабочие успели эвакуироваться.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Видео: youtube