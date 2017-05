Пониребрик : так ли страшен конь, как его малюют?

В 21 веке маленькие пони захватывают мир. Корреспонденты Piter.Tv погрузились в атмосферу всеобщего хаоса и попытались разобраться, в чем же тут дело.

Когда мы шли на фестиваль «Пониребрик», то немного боялись, что столкнёмся с «засилием безнравственности и невменяемыми фанатами детских мультфильмов», как часто о подобных мероприятиях отзываются СМИ и активисты народных движений. Но всё оказалось совсем противоположным! Нас встретили дружелюбные ребята на инфостойке, которые рассказали о том, что же такое этот «Пониребрик» и с чем его едят.

«Пониребрик» - это фестиваль для всех любителей мультсериала «Мои маленькие пони (My Little Pony: Friendship is Magic – как его принято называть в оригинале)» - ответил молодой человек, сидящий за инфостойкой. И данное мероприятие проходит в Петербурге ежегодно, начиная с 2016 года – с гордостью добавил он.

Вскоре, перед нашими глазами предстал зал первого этажа, где расположилась выставка-ярмарка со стендами, посвящёнными франшизе. Нас, как это обыкновенно бывает на фестивалях, встретили разнообразные магазинчики и лавочки с различного рода фанатской атрибутикой и красочные стенды. Плюшевые игрушки всех цветов и размеров, статуэтки, рисунки фанатов, комиксы и прочее, и прочее, и прочее было выставлено на продажу. От всего этого глаза разбегались. А какой-то хитрый торговец удосужился даже продавать камни. Маленькие куски гранита лежали для продажи. Это забавно, но, довольно-таки странно - заметили мы.

Подойдя к одному из стендов, на нас уставились бездушные, но очень добрые глаза робота-пони.е Оказалось у нового создания даже есть имя - Свити-бот. В честь одной из героинь мультфильма – Свити Белль – откликнулся один из инженеров стенда Электоброни. Надо добвить, что брони – это все те, кто является фанатами мультфильма «Мои маленькие пони».

Среди фанатов мультсериала оказалось много талантливых художников, писателей и даже робототехников и все они что-то создают собственными руками на благо фестивалю. Необычно то, что пони затягивают в свои сети не только свою потанцеальную аудиторию - маленьких девочек, любящий розовый, но и взрослых мужчин, которые создают настоящие шедевры искусства и науки.

Так же на фестивале проходили косплей - выступления и конкурс песен. Да и костюмы у собравшихся были интересные и вполне приличные. Хотя перед походом на "Пониребрик" , нас предупредили, что возрастное ограничение события 14+, и наряды могут, скажем так, слегка удивлять. Но оказалось, что у наших звёзд шоу-бизнеса и то всё куда экстравагантнее!

В общем и целом, фестиваль «Пониребрик» оставляет псле себя самые добрые, волшебные и приятные впечатления.А где же Содом и Гоморра, где злые фанаты мультфильмов, которые то и дело норовят «разрушить моральные скрепы»? – возможно, спросит кто-то. Их попросту не было.

Вместо всего этого, мы увидели людей. Обычных людей, которые увлекаются робототехникой, отлично рисуют, шьют, прекрасно поют и танцуют. И, вот, что удивительно: раскрыть их таланты и обрести веру в свои силы, им помог именно этот, с виду обычный мультфильм про цветных лошадок.

Видео: Piter.TV

Анастасия Шишикина, Дарья Молчанова, Джу Вэнь Тань