Половое воздержание у женщин увеличивает риск преждевременного старения

Ученые выяснили, что занятия сексом способны замедлить старение у женщин

Американские ученые выяснили, как женщины могут эффективно замедлить процессы старения в организме. Как оказалось, ради этого необходимо минимум раз в неделю заниматься сексом.

Ученые проанализировали качество их сексуальной жизни, количество конфликтных ситуаций с партнером и их поддержку. Специалисты наблюдали за почти 130 женщинами. Выяснилось, что сексуальная близость положительно сказывается на теломерах, участках хромосом в ядрах клеток, отвечающих за восстановление ДНК. Ученые отмечают, что укороченные теломеры со временем способствуют хроническим дегенеративным заболеваниям, которые могут привести к преждевременной смерти. Об этом заявил один из авторов исследования Томас Кабеза де Бака.

По словам исследователей, полученные ими результаты не зависели от уровня стресса участниц или того, насколько они довольны своим партнером. Кроме того, специалисты напомнили, что до данного исследования были выявлены и некоторые другие факторы, влияющие на длину теломер. В частности, злоупотребление алкоголем приводит к более стремительному их уменьшению, а физическая активность способствует замедлению старения.

