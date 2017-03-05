Источник: Покушение на полковника УФСИН было заказным

В Петербурге задержан подозреваемый в покушении на сотрудника УФСИН

В Петербурге полиция задержала 53-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на сотрудника пенитенциарных органов, полковника УФСИН Николая Чернова.

Напомним, покушение на подполковника было совершено 2 марта на седьмом километре автодороги деревня Старая – Кудрово. Расстрелянного сотрудника УФСИН доставили во Всеволожскую ЦРБ в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали огнестрельные ранения головы, груди и конечностей. Пострадавший был прооперирован. Состояние пациента удалось стабилизировать, он выжил.

Как отмечается, пострадавший мужчина курировал строительство нового изолятора "Кресты – 2".

Спустя короткое время, в воскресенье, второго марта 2017 года, подозреваемый в покушении на сотрудника правоохранительных органов был задержан. Им оказался 53-летний ранее судимый петербуржец.

По предварительным данным, покушение на полковника носило заказной характер и могло быть связано с его профессиональной деятельностью. Однако достоверность этой информации предстоит установить в ходе следствия.

Видео: архив