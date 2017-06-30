Под Красноярском в аварии собралось 6 автомобилей и рейсовый автобус

В сети опубликовали видео с места массовой аварии

Накануне, 29 июня, на 16 километре трассы Красноярск - Железногорск произошла массовая авария с участием рейсового автобуса.

На опубликованных кадрах видео с места аварии в социальной сети ВКонтакте видно, что на дороге собрался "паравозик" из 6ти автомобилей и рейсового автобуса. В местных СМИ сообщается, что пострадали в аварии 4 автомобиля и автобус.

По данным ГИБДД одному из пассажиров автобуса понадобилась медицинская помощь. Местные жители пишут, что аварии на этом месте не редкий случай. Водители не включают поворотники при перестроениях, подрезают, поджимают, не соблюдают дистанцию.

Видео: ВК, ЧП Красноярск