Петербурженка родила двух мертвых мальчиков и закопала на кладбище‍

Жительницу Красногвардейского района доставили в больницу вечером 22 июня из съемной квартиры дома 44 на улице Коммуны.

Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у нее внебольничный инфицированный выкидыш при беременности неизвестного срока давности, а также хронический гепатит.

Женщина рассказала врачам, что 20 июня родила двух мертвых детей. Ее 36-летний сожитель самостоятельно похоронил на Богословском кладбище в Петербурге. Накануне тела новорожденных извлекли из земли.

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