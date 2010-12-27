Петербуржец попал в тюрьму Гонконга за перевозку наркотиков, хотя думал, что везет спортивное питание

Турист из Петербурга Юрий Сысоев попал в гонконгскую тюрьму за перевозку наркотиков, хотя сам мужчина был уверен, что везет спортивное питание. По словам матери обвиняемого, наркотики ему подкинули в Бразилии, куда мужчина поехал за спортивным питанием.

По данным "Росбалта", петербуржец Юрий Сысоев был задержан в Гонконге. Туда он прибыл после визита в Бразилию, где приобрел спортивное питание. Как утверждает мужчина, он не знал, что в чемодане со спортивным питанием находятся наркотики. Теперь ему грозит большой срок за перевозку запрещенного вещества.

Мать обвиняемого составила петицию, где рассказала о невиновности своего сына.

«Таких, как Юрий, очень много и с каждым годом их становится все больше. Это наивные люди, не преступники, которые никогда не сталкивались с наркотиками. Сейчас в интернете есть множество объявлений с предложениями для граждан России и других стран о работе с возможностью получения дохода от $1 тыс. наличными за две недели работы и бесплатными путешествиями в разные страны. Помогите наказать настоящих виновных, использующих таким образом людей для международного трафика наркотиков. Не дайте сломать им еще чьи-то жизни, спасите нашего сына», — говорится в петиции.

Родители Юрия Сысоева - пенсионеры, поэтому им сложно ходить по инстанциям, чтобы помочь сыну. Они отмечают, что у мужчины серьезные проблемы со здоровьем.