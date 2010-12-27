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В марте авторынок Петербурга вырос на 7%: рекорд побит!
Сегодня, 14:06
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Butenko
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В марте авторынок Петербурга вырос на 7%: рекорд побит!

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Петербургские автодилеры пережили "черную зиму" и с оптимизмом встречают весну.

Петербургский авторынок понемногу оживает и укрепляет свои позиции. В марте 2017-го петербуржцы купили на 7% больше автомобилей, чем в этом же месяце прошлого года. А всего за первый квартал 2017-го авторынок Северной столицы вырос на 3%, сообщает Auto-Dealer-Спб. Это рекордный показатель за последние два года, которые смело можно назвать "кризисными" для местных автодилеров. 

Как стало известно Piter.TV, основной рост спроса пришелся на иномарки. На 15% увеличились продажи модельного ряда Hyundai и Renault. Неплохо чувствовали себя и отечественные автопроизводители из Lada. Не так хороши дел у Ford и Nissan: их продажи опустились на 1% и 14%.

Ранее мы писали, что авторынок в Автово снесут до 15 января.

 
 
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Категории: Новости СПб Автомобильные новости Авто новости

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