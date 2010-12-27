В марте авторынок Петербурга вырос на 7%: рекорд побит!

Петербургские автодилеры пережили "черную зиму" и с оптимизмом встречают весну.

Петербургский авторынок понемногу оживает и укрепляет свои позиции. В марте 2017-го петербуржцы купили на 7% больше автомобилей, чем в этом же месяце прошлого года. А всего за первый квартал 2017-го авторынок Северной столицы вырос на 3%, сообщает Auto-Dealer-Спб. Это рекордный показатель за последние два года, которые смело можно назвать "кризисными" для местных автодилеров.

Как стало известно Piter.TV, основной рост спроса пришелся на иномарки. На 15% увеличились продажи модельного ряда Hyundai и Renault. Неплохо чувствовали себя и отечественные автопроизводители из Lada. Не так хороши дел у Ford и Nissan: их продажи опустились на 1% и 14%.

Ранее мы писали, что авторынок в Автово снесут до 15 января.