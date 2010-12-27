Петербуржцы представили карту пешеходного метро

Петербуржцы составили схему пешеходного метро Санкт-Петербурга.

Жители Петербурга Илья Тихомиров и Анна Богатикова презентовали пешеходную карту петербургского метрополитена. На карте указано приблизительное время пути от одной станции метро к другой.

Как выяснилось, самое долгое время занимает промежуток между станциями "Приморская" и "Новокрестовская", которая пока только строится. Время между этими станциями занимает 116 минут. Авторы карты поставили пометку на этом промежутке в виде плывущего человечка, что означает "лучше вплавь".

На карте также отмечены красивые маршруты, промзоны и расстояния между соседними станциями, расположенными на разных линиях.