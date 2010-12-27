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Петербуржцы представили карту пешеходного метро
Сегодня, 16:14
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Shdaria
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Петербуржцы представили карту пешеходного метро

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Петербуржцы составили схему пешеходного метро Санкт-Петербурга.

 Жители Петербурга Илья Тихомиров и Анна Богатикова презентовали пешеходную карту петербургского метрополитена. На карте указано приблизительное время пути от одной станции метро к другой.

 Как выяснилось, самое долгое время занимает промежуток между станциями "Приморская" и "Новокрестовская", которая пока только строится. Время между этими станциями занимает 116 минут. Авторы карты поставили пометку на этом промежутке в виде плывущего человечка, что означает "лучше вплавь".

На карте также отмечены красивые маршруты, промзоны и расстояния между соседними станциями, расположенными на разных линиях.

Теги: петербург , петербургский метрополитен , пешеходня схема петербургского метро
Категории: Новости СПб Лента новостей

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