Пьяный француз упал с третьего этажа в центре Петербурга

24-летнего студента РГГУ из Франции госпитализировали с тяжелыми травмами

Вечером в воскресенье, 28 мая 2017 года, в Петербурге в Мариинскую больницу госпитализировали 24-летнего гражданина Франции, который учится в РГГУ. Как стало известно, молодой человек упал с высоты третьего этажа.

Молодой человек вывалился из окна, расположенного на третьем этаже одного из домов по улице Чайковского. стационар парня доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей предплечья, закрытой травмой грудной клетки, закрытой травмой живота, закрытым переломом пяточной кости справа. Медики также зафиксировали алкогольное опьянение.

Известно, что на лестничной клетке той парадной, откуда выпал нетрезвый французский гражданин, была найдена сумка с документами иностранца.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив