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Освещение Каменного острова обойдется городу в 50 млн рублей
Сегодня, 1:30
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Sheker
163

Освещение Каменного острова обойдется городу в 50 млн рублей

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Комитет по государственному заказу Петербурга опубликовал электронный аукцион на подсветку парка «Тихий отдых», расположенного на Каменном острове

Смольный объявил о начала конкурса на проект и строительство электрических сетей и устройства наружного освещения парка «Тихий отдых» на Каменном острове. На проведение работ выделено 49,9 млн рублей.

В конкурсной документации указывается, что заявки от потенциальных подрядчиков городские власти ждут до 4 августа, аукцион проведут 14 августа. Победителю нужно будет проложить в парке "Тихий отдых" 8241 кабельную линию и установить 206 светильников. С документом можно ознакомиться на сайте госзакупок с 17 июля.

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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