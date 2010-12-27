Освещение Каменного острова обойдется городу в 50 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга опубликовал электронный аукцион на подсветку парка «Тихий отдых», расположенного на Каменном острове

Смольный объявил о начала конкурса на проект и строительство электрических сетей и устройства наружного освещения парка «Тихий отдых» на Каменном острове. На проведение работ выделено 49,9 млн рублей.

В конкурсной документации указывается, что заявки от потенциальных подрядчиков городские власти ждут до 4 августа, аукцион проведут 14 августа. Победителю нужно будет проложить в парке "Тихий отдых" 8241 кабельную линию и установить 206 светильников. С документом можно ознакомиться на сайте госзакупок с 17 июля.