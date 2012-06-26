Огненное видео: на трассе Ленинск - Кузнецк сгорела фура

Сегодня ночью, 31 января, на трассе в Новосибирской области загорелся большегруз MAN

Сегодня, 31 января, около 3х часов ночи в Новосибирской области на 30ом километре трассы Р-384, недалеко от села Плотниково вспыхнул большегруз MAN. Водитель грузовика успел выскочить из салона и отсоединить прицеп. Так что прицеп с грузом остался целым. А вот тягач пылал достаточно сильно. Пламя распостранилось очень быстро. На ночной трассе огонь было видно за много километров.

В комментариях в социальной сети ВКонтакте, где размещено данное видео, очевидцы этого происшествия пишут, что у водителя сгорели документы и личные вещи. Салон грузовика очень сильно пострадал. Сотрудники ГИБДД очень быстро приехали на место возгорания, Потом подъехали пожарные и огонь удалось потушить силами двух спецавтомобилей и 6 человек личного состава.

В качестве возможных и самых вероятных причин возгорания называют замыкание электропроводки. Огонь уничтожил моторный отсек, сильно пострадал салон автомобиля и дверь.

Видео: ВК, АСТ54