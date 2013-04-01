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Новости Лента новостей Происшествия
Вчера, 14:33
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kalbas90
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Очевидец снял как на рынке взрываются феерверки

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По меньшей мере погиб 31 человек.

 На ярмарке фейерверков, в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв. По данным властей , причиной взрыва было недостаточные меры безопасности на рынке. Во время взрыва, на рынке было много людей. По словам очевидцев пожар произошел внезапно и начал быстро распространятся. Толпы людей бежали от взрывов. Число жертв возросло до 31 человека, более 70 человек получили 90% ожогов тела, из них 13 детей. Их отправили в США на лечение. В результате происшествия, рынок был разрушен. 

Теги: в мексике взорвался рыноу феерверков , взрыв в мексике
Категории: Лента новостей Происшествия

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