Очевидец снял как на рынке взрываются феерверки

По меньшей мере погиб 31 человек.

На ярмарке фейерверков, в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв. По данным властей , причиной взрыва было недостаточные меры безопасности на рынке. Во время взрыва, на рынке было много людей. По словам очевидцев пожар произошел внезапно и начал быстро распространятся. Толпы людей бежали от взрывов. Число жертв возросло до 31 человека, более 70 человек получили 90% ожогов тела, из них 13 детей. Их отправили в США на лечение. В результате происшествия, рынок был разрушен.