Ударившему омоновца на Марсовом поле просят домашний арест

Как сообщает "Фонтанка", днем 20 июня поступили материалы из Следственного комитета для избрания Абросимову меры пресечения. Из документов следует, что 12 июня петербуржец ударил сотрудника правопорядка кулаком по спине.
В Дзержинском суде сообщили, что следствие обратилось с ходатайством избрать Абросимову меру пресечения в виде домашнего ареста.
По статье 318 УК «Насилие в отношении представителя власти» было возбуждено уголовное дело Задержанному предъявлено обвинение.
Стоит напомнить, что 16 июня замдиректора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов сообщил, что один из митингующих ударил сотрудника ОМОН ножом в спину. Следственный комитет официально признал, что генерал Меликов дезинформировал общественность.