О мистике в театре рассказали актеры спектакля "Время жить"

Говорят, что у актеров и у людей, чья жизнь связана со сценой, существует множество своих примет и рабочих ритуалов. От чего же люди искусства особенно верят во что-то непостижимое умом? А может все от того, что с ними действительно во время той или иной постановки происходят очень странные жизненные "совпадения", да такие, от которых кровь стынет в жилах? Поэтому, как тут не прикупить тайком "заячью лапку"?
А вот о том, с какими же необъяснимыми знаками столкнулись актеры ремарковской истории и как они их понимают - смотрите в нашем сюжете.
Видео:Piter.tv
Анастасия Усцова, Дарья Молчанова