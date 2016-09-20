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Новый закон об отходах разрешит продавать мусор
Сегодня, 13:13
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Shdaria
27

Новый закон об отходах разрешит продавать мусор

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Госдума рассмотрит проект поправок к законодательству об отходах. Тарифы за раздельный сбор мусора могут измениться. Также появиться возможность продавать мусор.

 Правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект поправок к законодательству об отходах, где оговариваются льготные тарифы за раздельный сбор мусора.  Он даст возможность домохозяйкам продавать мусор переработчикам. 

Цель поправок в проекте - максимальное использование второсырья. Домохозяйки смогут продавать отходы, для этого не потребуется специальная лицензия. Те, кто собирает мусор в раздельные контейнеры, смогут оплачивать услуги по обращению с отходами по сниженным тарифам.

В результате появления региональных операторов по обращению с отходами цена за содержание жилого помещения планируется уменьшиться на сумму платежа за вывоз мусора.

Затем в платежах должна появиться строчка новой коммунальной услуги. Предположительно регионы должны перейти на предложенную схему в 2019 году.
Теги: использование второсырья , правительство , продажа мусора , проект об отходах
Категории: Новости России Лента новостей

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