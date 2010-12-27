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Ночь музеев в Большой Хоральной Синагоге
Сегодня, 1:00
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Butenko
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Ночь музеев в Большой Хоральной Синагоге

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Большая Хоральная Синагога Санкт-Петербурга в очередной раз присоединилась к акции "Ночь музеев".

 В ночь с 20 на 21 мая Большая Хоральная Синагога приглашает петербуржцев посетить акцию "Ночь музеев". Двери синагоги будут открыты с 1.00 до 5.00. Посетить мероприятие могут люди любого возраста, национальности и вероисповедания. Необычное время начала "Ночи музеев"в Синагоге связано с религиозными традициями – мероприятие начнется сразу после того, как закончится святой день – шабат.

В эту ночь петербуржцев ждут бесплатные экскурсии по Центральному и Венчальному залам, а также Малой Синагоге, рассказ о ценностях иудаизма и общение с раввином. Для гостей Синагоги пройдет целый ряд мини-концертов национальной еврейской музыки. Для всех гостей "Ночи музеев" будет работать тематическая фотозона и стол с лучшими образцами еврейской кухни.
 
Узнать подробности и посмотреть расписание вечера можно на сайте Ночи Музеев.
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Категории: куда сходить в петербурге Выставки

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