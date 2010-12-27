Ночь музеев в Большой Хоральной Синагоге

Большая Хоральная Синагога Санкт-Петербурга в очередной раз присоединилась к акции "Ночь музеев".

В ночь с 20 на 21 мая Большая Хоральная Синагога приглашает петербуржцев посетить акцию "Ночь музеев". Двери синагоги будут открыты с 1.00 до 5.00. Посетить мероприятие могут люди любого возраста, национальности и вероисповедания. Необычное время начала "Ночи музеев"в Синагоге связано с религиозными традициями – мероприятие начнется сразу после того, как закончится святой день – шабат.

В эту ночь петербуржцев ждут бесплатные экскурсии по Центральному и Венчальному залам, а также Малой Синагоге, рассказ о ценностях иудаизма и общение с раввином. Для гостей Синагоги пройдет целый ряд мини-концертов национальной еврейской музыки. Для всех гостей "Ночи музеев" будет работать тематическая фотозона и стол с лучшими образцами еврейской кухни.