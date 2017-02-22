Женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться

Иномарка ехала в «кармане» на Индустриальном проспекте и помяла четыре автомобиля. Пыталась скрыться с места аварии, но ее остановили сотрудники ГИБДД.

Последний рабочий день на этой неделе начался с неприятности. В среду, 22 февраля, женщина на серебристом Volkswagen Tiguan протаранила четыре автомобиля. Машина ехала по "карману" напротив 35 дома на Индустриальном проспекте. По неизвестным причинам водитель не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины. В результате один автомобиль откинуло в соседний. Два других лишились части своих бамперов и кузовов.

Женщина попыталась скрыться с места аварии. Однако уже на Ириновском проспекте ее остановили сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, виновница ДТП сильно пьяна. Но подтверждения этому заявлению нет.

Во вторник, 21 февраля, в Петербурге грейдер снес зад маршрутки К-127. Снегоуборочная машина ехала за общественным транспортом по проспекту Королева. По словам очевидцев водитель грейдера выполнил резкий маневр, объезжая яму. В этот момент его ковш и покалечил маршрутку. В результате аварии пострадала женщина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург