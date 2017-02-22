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Женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться

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Иномарка ехала в «кармане» на Индустриальном проспекте и помяла четыре автомобиля. Пыталась скрыться с места аварии, но ее остановили сотрудники ГИБДД.

Последний рабочий день на этой неделе начался с неприятности. В среду, 22 февраля, женщина на серебристом Volkswagen Tiguan протаранила четыре автомобиля. Машина ехала по "карману" напротив 35 дома на Индустриальном проспекте. По неизвестным причинам водитель не справилась с управлением и врезалась в припаркованные машины. В результате один автомобиль откинуло в соседний. Два других лишились части своих бамперов и кузовов.

Женщина попыталась скрыться с места аварии. Однако уже на Ириновском проспекте ее остановили сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, виновница ДТП сильно пьяна. Но подтверждения этому заявлению нет.

Женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться

Женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться

Женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться

Женщина на Volkswagen протаранила четыре машины на Индустриальном и хотела скрыться

Во вторник, 21 февраля, в Петербурге грейдер снес зад маршрутки К-127. Снегоуборочная машина ехала за общественным транспортом по проспекту Королева. По словам очевидцев водитель грейдера выполнил резкий маневр, объезжая яму. В этот момент его ковш и покалечил маршрутку. В результате аварии пострадала женщина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария , дтп , новости спб , полиция , четире машины
Категории: Происшествия

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