Фотофакт: в Петербурге грейдер снес зад маршрутки К-127

В одном из северных районов Петербурга снегоуборочная машина столкнулась с маршруткой.

На проспекте Королева в полдень столкнулись снегоуборочный грейдер и маршрутка К-127. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, они же публикуют серию фотографий с места аварии. На них видно, что снегоуборочная машина своим ковшом снесла едва ли не половину от корпуса транспортного средства. Очевидцы сообщают, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала именно ошибка водителя грейдера. Якобы он выполнил резкий маневр на полосе, объезжая яму, и в этот момент задел ковшом двигающуся по правилам маршрутку.

По последним данным, авария произошла у дома №63 по проспекту Королева. Несмотря на серьезные разрушения, маршрутка не потеряла управляемости. В ближайшее время ее отгонят в автобусный парк для ремонта. А вот среди пассажиров есть пострадавшие: одна немолодая женщина получила травму лица. По словам зевак, голова несчастной была серьезно расцарапана.

Сейчас в зоне происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они должны определить окончательную причину столкновения.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург