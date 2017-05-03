На видео попала загоравшая на дороге полуголая женщина

В Шахтах женщина легла позагорать посреди проезжей части

В городе Шахты местная жительница решила принять солнечные ванны прямо посреди проезжей части. Очевидцы засняли инцидент на камеру и опубликовали видеоролик в соцсети. На кадрах отчетливо видно, как посреди оживленной дороги, приняв вальяжную позу, лежит женщина в одном только купальнике. Водители останавливались, чтобы уточнить, все ли у женщины в порядке, но она их игнорировала.

Некоторые пользователи сети предположили, что женщина страдает психическим расстройством. Другие же уверены, что местная жительница просто проиграла спор.

Видео:

YouTube: Шахты.ру

