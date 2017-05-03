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На видео попала загоравшая на дороге полуголая женщина

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В Шахтах женщина легла позагорать посреди проезжей части

В городе Шахты местная жительница решила принять солнечные ванны прямо посреди проезжей части. Очевидцы засняли инцидент на камеру и опубликовали видеоролик в соцсети. На кадрах отчетливо видно, как посреди оживленной дороги, приняв вальяжную позу, лежит женщина в одном только купальнике. Водители останавливались, чтобы уточнить, все ли у женщины в порядке, но она их игнорировала.              

Некоторые пользователи сети предположили, что женщина страдает психическим расстройством. Другие же уверены, что местная жительница просто проиграла спор.                    

 

Видео:
YouTube: Шахты.ру
 

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Категории: Лента новостей Новости России

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