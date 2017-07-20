На улице Шкапина нашли половину скелета

В подвале дома в Адмиралтейском районе нашли нижнюю половину скелета.

Как сообщает "Конкретно.ру", днем 19 июля в подвале расселенного дома 42 по улице Шкапина была найдена нижняя половина человеческого скелета. Туловище, руки и руки отсутствовали.



"Неприятный сюрприз" обнаружил сантехник, который в подвале менял трубы.



Следователи вывезли находку без верхних частей тела и одежды.



Останки направлены в морг.