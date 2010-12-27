Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Невском районе Петербурга спасли из пожара пенсионерку
Сегодня, 0:11
0
Sheker
52

В Невском районе Петербурга спасли из пожара пенсионерку

0
 
 

Возгорание произошло в однокомнатной квартире многоэтажного дома

 16 мая в Петербурге на улице Бабушкина произошел пожар. Об инциденте сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание случилось в однокомнатной квартире в многоэтажном доме. По словам пожарных, в комнате площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 7 квадратных метров. В 21.11 пожар был ликвидирован усилиями двух пожарно-спасательных расчетов.

Спасатели эвакуировали из горящего дома пожилую женщину, которая в момент ЧП находилась в квартире.  В настоящее время сотрудники МЧС уточняют сведения о пострадавших.


 

 

 

Фото:
Вконтакте: "ДТП и ЧП в СПб"

Теги:
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5