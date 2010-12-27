В Невском районе Петербурга спасли из пожара пенсионерку

Возгорание произошло в однокомнатной квартире многоэтажного дома

16 мая в Петербурге на улице Бабушкина произошел пожар. Об инциденте сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание случилось в однокомнатной квартире в многоэтажном доме. По словам пожарных, в комнате площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 7 квадратных метров. В 21.11 пожар был ликвидирован усилиями двух пожарно-спасательных расчетов.

Спасатели эвакуировали из горящего дома пожилую женщину, которая в момент ЧП находилась в квартире. В настоящее время сотрудники МЧС уточняют сведения о пострадавших.





Фото:

Вконтакте: "ДТП и ЧП в СПб"