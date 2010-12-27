В Петербурге по проспекту Тореза будет введено ограничение движения

В Санкт-Петербурге с 11 июня ограничат движение по проспекту Тореза.

В Санкт-Петербурге введут ограничение движения на проспекте Тореза. Там начнется ремонт дорожного покрытия.

В период с 11 июня по 21 июля, а потом с 31 июля по 29 августа от проспекта Тореза дома 118 до улицы Решетова движение транспорта будет ограничено. Стоит отметить, что перекрестки по дороге к улице Решетова будет также перекрыты.

Кроме того, на Дальневосточном проспекте также будет ограничено движение. ремонт дорожного покрытия Дальневосточного проспекта пройдёт на участке от проспекта Большевиков до Народной улицы. Движение транспорта будет ограничено с 10 по 19 июня.