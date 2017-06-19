Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:12
0
TretyakovaS
78
Код вставки плеера

Видео: на ЗСД KIA разбилась всмятку о машину дорожных рабочих

0
 
 

Серьезное ДТП произошло на на Западном скоростном диаметре вечером 18 июня. Водитель не справился с управлением и врезался в машину дорожных рабочих.

Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на "Мегаполис",KIA Rio ехала по ЗСД в сторону севера города. Так и не доехав до Васильевского острова, водитель не смог справиться с управлением. В результате машина перевернулась несколько раз и врезалась в Isuzu, принадлежащую дорожным службам.

В момент столкновения рабочие находились в машине. Как утверждает очевидец, удар был так силен, что спецавтомобиль подвинулся на несколько метров.

После ДТП водитель KIA оказался зажат в салоне. Вытаскивали его при помощи специнструментов.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCXvgaIWlAUy53sdtOz8PQFQ

Теги: дтп васильевский , дтп петербург , дтп спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5