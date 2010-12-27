На Васильевском острове пройдет костюмированный парад такс

В Петербурге в рамках Дня города состоится шестой по счету "Такс Парад". На Васильевском острове соберутся хозяева такс и просто поклонники этой популярной породы.

Петербуржцев приглашают принять участие и стать зрителями традиционного "Такс Парада" на Васильевском острове. В этом году мероприятие состоится 27 мая на Васильевском острове в саду Академии Художеств. С 12 часов здесь начнут собираться хозяева и любители такс, а главными героями станут сами собаки в забавных костюмах. В этот раз тематикой праздника станет слоган "Академическая такса". Четвероногим выдадут специальные парики и шапки-конфедератки. Кроме того, хозяева с богатой фантазией могут придумать своим питомцам эксклюзивные костюмы. Например, превратить таксу в Петра I или героя сериала "Игры престолов". По предварительным данным, в "Такс Параде" примут участие не менее 100 такс. Лучших зверей отметит специальное жюри, а зрители шоу смогут побороться за призы и подарки в специальных конкурсах. Отметим, что событие официально поддерживается Администрацией Василеостровского района.

"Петербург – неформальная столица такс. По статистике, в городе проживает свыше 11 тысяч собак этой породы. Такс Парад – это семейное мероприятие, которое ежегодно посещают тысячи человек. Недаром парад стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России». В этом году пройдет уже 6-й парад, еще более грандиозный, чем юбилейный", - заявила глава Василеостровского района Юлия Киселева.

У шестого по счету "Такс Парада" в этом году будет несколько новых деталей. Так, все собаки смогут оставить следы своих лап на специальных холстах. Потом они будут проданы на аукционе, а все вырученные средства отправят на благотворительные цели по зоозащите. Как уверяют организаторы акции, с 2009 года защитники такс в Петербурге спасли не менее 2 000 породистых псов, найденных на улице.

Стоит отметить, что на мероприятии строго соблюдаются все нормы ветеринарного контроля.