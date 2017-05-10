На Васильевском ночью зарезали дворничиху и подожгли ее закуток

По предварительным данным, преступник пытался замести следы

В ночь на 9 мая 2017 года на 21 линии Васильевского острова в одном из домов бушевал сильный пожар. В МЧС позвонили встревоженные запахом дыма и всполохами пламени местные жители.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили огонь в подвальном помещении – там, по словам представителей пресс-службы ведомства, горел мусор.

Однако после того как пожар удалось локализовать, спасатели обнаружили в этом подвале еще живую 43-летнюю женщину, дворника местной управляющей компании. Ее срочно госпитализировали. В больнице выяснилось, что пострадала женщина не только от огня и продуктов горения – на ее теле обнаружились множественные резаные и колотые раны.

В НИИ скорой помощи состояние пациентки оценивают как тяжелое. Со своей стороны в полиции начали проверку обстоятельств этого происшествия: велика вероятность, что неизвестный преступник пытался убить женщину, а после этого – замести следы преступления.

Видео: архив